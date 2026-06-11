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بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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غارة على العباسية
آخر الأخبار
2026-06-11 | 09:53
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غارة على العباسية
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