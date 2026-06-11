مقدمة النشرة المسائية 11-6-2026

الليلة، عند العاشرة بتوقيت بيروت، تنطلق الكرة في بداية المونديال، لتصل إلى كأسٍ في التاسع عشر من تموز المقبل، حيث سيحملها الفريق الذي سيتربَّع على عرش كأس العالم من بين ثمانٍ وأربعين فريقًا.



البداية على ملعب في المكسيك، الملعبِ الذي شهد تتويج الاسطورة بيليه ثم الاسطورة مارادونا.



العالم قد يضع جانبًا الحروب لينظر إلى الكرة على مدى ثمانية وثلاثين يومًا.



ماذا عن يوميات الحروب؟ في تقرير لوكالة رويترز أن إيران تشن حملة مدروسة للحفاظ على لبنان، باعتباره آخر معقل لنفوذها على البحرالمتوسط، حيث تربط مصير البلاد بصفقة كبرى مع واشنطن، في سعيها لإنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل وفق شروطها هي، لا شروط بيروت.



ويتابع التقرير: تتصادم هذه الجهود مع مسار تفاوضي تاريخي ترعاه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، يهدف إلى إنهاء عقود من الصراع على طول حدودهما، وإعادةِ تعريف ميزان القوى في بلد لطالما ظل عالقا بين أعداء إقليميين.



وتنقل رويترز عن مصدر لبناني مطلع على المحادثات الأميركية أن طهران غضِبت من قرار بيروت التفاوض بشكل مستقل مع إسرائيل، ورأت فيه حرمانا لإيران من ورقة تفاوضية رئيسة في مواجهتها مع واشنطن.



ما تقوله رويترز، كلام يُقال داخل الجدران في بيروت: طهران تريد الإستمرار بالتمسك بالورقة اللبنانية، وتعبِّر عن هذا التمسك عبر حزب الله الذي يشن حملة شعواء على التفاوض...



ولأن رئيس الجمهورية هو الذي يقود المفاوضات فإن الحملة عليه تتصاعد من كل مكونات الحزب، من الأمين العام إلى النواب، وصولًا إلى إعلام الحزب.



