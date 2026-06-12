يديعوت أحرونوت عن مصادر: نتنياهو قال إنه أكد لترمب تفهمه لسعيه لاتفاق مع إيران لكن يجب ألا تكون إسرائيل الضحية

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