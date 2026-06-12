النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: زيارتنا إلى قطر جاءت للتشاور في قضايا إقليمية ولمسنا قراءة دقيقة وموضوعية تتشابه مع قراءتنا وأشقاؤنا في قطر واقعيون كما لمسنا أنهم قاموا بدور كبير في محاولاتهم للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في لبنان

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك