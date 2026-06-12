الخارجية الباكستانية: الوزير إسحق دار وكايا كالاس يأملان أن تؤدي الجهود لحل الأزمة بين واشنطن وطهران

الخارجية الهندية: أبلغنا دبلوماسيا أميركيا بأن هجمات القوات البحرية الأميركية على السفن التجارية "غير مقبولة"

الخارجية الهندية: أبلغنا دبلوماسيا أميركيا بأن هجمات القوات البحرية الأميركية على السفن التجارية "غير مقبولة"

أ.ف.ب: الإعلام الرسمي الإيراني يقول إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة التفاهم مع واشنطن