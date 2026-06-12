الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
25
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخارجية الهندية: مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة تقوض سلامة وأمن واستقرار التجارة البحرية الدولية في منطقة بالغة الأهمية وفي وقت عصيب
آخر الأخبار
2026-06-12 | 06:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخارجية الهندية: مثل هذه الإجراءات من جانب الولايات المتحدة تقوض سلامة وأمن واستقرار التجارة البحرية الدولية في منطقة بالغة الأهمية وفي وقت عصيب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الهندية:
الإجراءات
الولايات
المتحدة
سلامة
واستقرار
التجارة
البحرية
الدولية
منطقة
بالغة
الأهمية
التالي
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع وزير المال ياسين جابر الأوضاع المالية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه المرحلة
الخارجية الهندية: أبلغنا دبلوماسيا أميركيا بأن هجمات القوات البحرية الأميركية على السفن التجارية "غير مقبولة"
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:17
وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب
أخبار دولية
11:17
وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب
0
آخر الأخبار
11:11
فانس: أرى الكثير من المعلومات المضللة عن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي
آخر الأخبار
11:11
فانس: أرى الكثير من المعلومات المضللة عن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي
0
آخر الأخبار
11:11
فانس: الإيرانيون لا يتلقون أي أموال ولا تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع
آخر الأخبار
11:11
فانس: الإيرانيون لا يتلقون أي أموال ولا تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع
0
أخبار دولية
11:09
فانس: إيران لن تحصل على أموال مقابل توقيع اتفاق
أخبار دولية
11:09
فانس: إيران لن تحصل على أموال مقابل توقيع اتفاق
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:17
وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب
أخبار دولية
11:17
وزير الخارجية الإيرانيّ: سنشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب
0
آخر الأخبار
11:11
فانس: أرى الكثير من المعلومات المضللة عن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي
آخر الأخبار
11:11
فانس: أرى الكثير من المعلومات المضللة عن اتفاق محتمل لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي
0
آخر الأخبار
11:11
فانس: الإيرانيون لا يتلقون أي أموال ولا تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع
آخر الأخبار
11:11
فانس: الإيرانيون لا يتلقون أي أموال ولا تصرف أي مبالغ لمجرد توقيع اتفاق أو حضور اجتماع
0
آخر الأخبار
10:57
وزير الخارجية الإيراني: سنطلع المواطنين على كل التفاصيل في الوقت المناسب تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف
آخر الأخبار
10:57
وزير الخارجية الإيراني: سنطلع المواطنين على كل التفاصيل في الوقت المناسب تماشيا مع نهجنا المسؤول والشفاف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-19
وزير الخزانة الأميركي في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: أميركا لا تهاجم البنية التحتية للطاقة في إيران وقد ترفع العقوبات عن النفط الإيراني المتوقف في المياه خلال الأيام المقبلة
آخر الأخبار
2026-03-19
وزير الخزانة الأميركي في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس: أميركا لا تهاجم البنية التحتية للطاقة في إيران وقد ترفع العقوبات عن النفط الإيراني المتوقف في المياه خلال الأيام المقبلة
0
أخبار لبنان
07:33
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان
أخبار لبنان
07:33
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان
0
رياضة
2026-03-27
اختبارات الأنوثة في الأولمبياد: فرنسا "تأسف لهذه الخطوة إلى الوراء"
رياضة
2026-03-27
اختبارات الأنوثة في الأولمبياد: فرنسا "تأسف لهذه الخطوة إلى الوراء"
0
أمن وقضاء
2026-06-03
الجيش: استهداف إسرائيلي لآلية للجيش وإصابة ضابط وعسكري بجروح
أمن وقضاء
2026-06-03
الجيش: استهداف إسرائيلي لآلية للجيش وإصابة ضابط وعسكري بجروح
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:23
أضرار جسيمة في مستشفى حيرام ومواقع أثرية في صور…
أخبار لبنان
07:23
أضرار جسيمة في مستشفى حيرام ومواقع أثرية في صور…
0
أخبار لبنان
07:21
مستشفيات النبطية تواصل عملها رغم القصف… وجولة للـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري
أخبار لبنان
07:21
مستشفيات النبطية تواصل عملها رغم القصف… وجولة للـLBCI في مستشفى الرئيس نبيه بري
0
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: الاتفاق الإيراني- الأميركي سينعكس على لبنان
أخبار لبنان
04:08
فضل الله: الاتفاق الإيراني- الأميركي سينعكس على لبنان
0
أخبار لبنان
04:06
بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
أخبار لبنان
04:06
بعد انقطاع 21 يوماً… مساعدات تصل إلى بلدات دبل ورميش وعين إبل
0
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
0
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
0
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:27
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:27
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
05:18
ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية
أمن وقضاء
05:18
ختم 3 معامل للألبان والأجبان بالشمع الأحمر لاستخدامها زيوت النخيل خلافاً للمعايير الصحية
3
أخبار لبنان
08:19
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
أخبار لبنان
08:19
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
4
خبر عاجل
07:14
أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
خبر عاجل
07:14
أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
5
خبر عاجل
04:11
وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني
خبر عاجل
04:11
وكالة مهر الإيرانية: مذكرة التفاهم مع واشنطن تشمل التزام أميركا برفع العقوبات وسحب قواتها من المناطق حول إيران ورفع الحصار البحري والمفاوضات النهائية ستركز على القضايا النووية والاقتصادية وستستبعد المناقشات حول برنامج الصواريخ الإيراني
6
حال الطقس
03:34
طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات
حال الطقس
03:34
طقس رطب.. والحرارة ضمن المعدلات
7
اسرار
23:53
أسرار الصحف 12-6-2026
اسرار
23:53
أسرار الصحف 12-6-2026
8
أخبار لبنان
06:48
سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة
أخبار لبنان
06:48
سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More