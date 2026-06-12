الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة بشمال إسرائيل خشية تسلل مسيرة

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كتلة الوفاء للمقاومة: نرفض إملاءات العدو التي تبناها وفد التفاوض والتي تخلو من وقف العمليات العدائية والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدت إلى مزيد من الانقسام بين اللبنانيين