حزب الله: استهدفنا بمسيرة قوة إسرائيلية في مبنى ببلدة شمع جنوبي لبنان وحققنا إصابة

بلومبرغ نيوز عن وزير: المغرب يدرس إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين

بلومبرغ نيوز عن وزير: المغرب يدرس إبرام اتفاق تجارة حرة مع الصين

وكالة فارس عن مصدر مقرب من فريق التفاوض: التقارير المتعلقة بتوقيع اتفاق مع أميركا الأحد في جنيف غير صحيحة