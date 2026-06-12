باسيل لـ #جدل : إسرائيل لا يمكنها أن تشنّ حربًا على لبنان من دون الدعم الأميركيّ وإيران تملك ورقتي تفاوض باب المندب ومضيق هرمز لكن هذا لا يعني أنّ وضع إيران الاقتصاديّ ليس متراجعًا

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باسيل لـ #جدل : "ورقة" الحزب أساسية لدى إيران ولن تساوم في خسارتها إياها في حين خسرت أوراقها الأخرى فهي لم تتحرك إلّا عندما كان لها مصلحة في ذلك وخاطئ من يعتقد أنّها ستبدي مصلحة لبنان على مصلحتها