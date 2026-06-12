باسيل لـ #جدل : على لبنان أن يكون بحالة سلام مع الكل إسرائيل وإيران وغيرها من البلاد لكن من دون أن تملء علينا أي دولة تعليمات

باسيل لـ"جدل": التحدي اليوم كلبنانيين هو كيفية تحقيق مطلب حصرية السلاح من دون ان يؤدي الى حرب أهلية وانهيار الدولة

باسيل لـ"جدل": التحدي اليوم كلبنانيين هو كيفية تحقيق مطلب حصرية السلاح من دون ان يؤدي الى حرب أهلية وانهيار الدولة

باسيل لـ #جدل : "ورقة" الحزب أساسية لدى إيران ولن تساوم في خسارتها إياها في حين خسرت أوراقها الأخرى فهي لم تتحرك إلّا عندما كان لها مصلحة في ذلك وخاطئ من يعتقد أنّها ستبدي مصلحة لبنان على مصلحتها