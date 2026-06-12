رويترز عن مصادر: الإمارات ستفرج عن مليارات الدولارات لإيران

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باسيل لـ"جدل": صحيح أن لبنان ليس منتصرا ولكن لا يجب أن يستسلم وخياراته تنبع من التمسك بحقوقه ولا يمكن ان نسلم بالسير بالفلك الاميركي - الاسرائيلي