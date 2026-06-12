باسيل لـ #جدل : يحق لنا رفع المعنويات لكن لا يحق لنا أن نرفض الواقع وحزب الله لن يأخذ الشرعية من أحد ليدافع عن لبنان وإذا افتكر أنّ إيران قادرة على تغيير النتيجة فهو خاطئ

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باسيل لـ #جدل : على الحكومة أن تحل مشكلة الامتحانات الرسمية وملف النزوح وعملية ضبط الأسعار وغيرها من الملفات الصغيرة وهي أثبتت أنّها غير قادرة على حلها