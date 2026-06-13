النائب زياد حوّاط للـLBCI: ما قبل 28 شباط يختلف عمّا بعده وسلاح حزب الله تسبّب باحتلال 68 قرية لبنانية وهدم لبنان على رؤوس اللبنانيين

النائب زياد حوّاط للـLBCI: على الدولة اللبنانية محاسبة حزب الله على «حفلة الجنون» التي ذهب باتجاهها

النائب زياد حوّاط للـLBCI: على الدولة اللبنانية محاسبة حزب الله على «حفلة الجنون» التي ذهب باتجاهها

النائب زياد حوّاط للـLBCI: على الحزب أن يقرأ بشكل صحيح الواقع على الأرض وأن يوفّر الخسائر على نفسه وعلى لبنان