وزيرا خارجية باكستان وسويسرا يعبران عن أملهما في أن تسهم الجهود الأميركية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين

بلومبرغ عن مسؤول أميركي رفيع: الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية

بلومبرغ عن مسؤول أميركي رفيع: الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية

واشنطن بوست عن مسؤول بإدارة ترمب: يصعب تحديد قيمة الأموال الممكن لإيران الحصول عليها لاعتماد ذلك على ما تقدمه