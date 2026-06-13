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وزيرا خارجية باكستان وسويسرا يعبران عن أملهما في أن تسهم الجهود الأميركية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين

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2026-06-13 | 06:21
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وزيرا خارجية باكستان وسويسرا يعبران عن أملهما في أن تسهم الجهود الأميركية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين
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وزيرا خارجية باكستان وسويسرا يعبران عن أملهما في أن تسهم الجهود الأميركية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين

 
 
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