المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بسبب التجارب السابقة تم التركيز في هذه المرحلة فقط على إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان

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