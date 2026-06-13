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الخارجية الباكستانية: الوزير إسحاق دار يرحب في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي بوصول المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى مراحلها النهائية
آخر الأخبار
2026-06-13 | 10:21
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الخارجية الباكستانية: الوزير إسحاق دار يرحب في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي بوصول المفاوضات الأميركية الإيرانية إلى مراحلها النهائية
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