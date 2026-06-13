مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: ترامب يخطط أيضا لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا ومصر والهند

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: نتنياهو لن يحضر اجتماعات ترامب الثنائية مع قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: نتنياهو لن يحضر اجتماعات ترامب الثنائية مع قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: سنشارك في إزالة الألغام بمجرد فتح المضيق وقد تشارك دول مجموعة السبع في ذلك