رويترز عن التلفزيون الأردنيّ: إطلاق صفارات الإنذار في الأردن

إن بي سي نيوز عن مسؤولين: تحطم مقاتلة أميركية من طراز إف إيه ١٨ هورنيت في ولاية واشنطن أثناء تدريب روتينيّ

إن بي سي نيوز عن مسؤولين: تحطم مقاتلة أميركية من طراز إف إيه ١٨ هورنيت في ولاية واشنطن أثناء تدريب روتينيّ

الجيش الإسرائيليّ شنّ غارتين على مجدلزون وغارة على المنصوري وغارة على بلدة القليلة في قضاء صور فجرًا كما أخرى على منطقة المعمورة في حوش صور وعلى بلدة العباسية تزامنًا مع قصف على بيوت السياد والمنصوري