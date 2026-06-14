الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفّذ عملية نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة غزة

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون رسوم

مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: إيران ستعيد فتح مضيق هرمز من دون رسوم

إن بي سي نيوز عن مسؤولين: تحطم مقاتلة أميركية من طراز إف إيه ١٨ هورنيت في ولاية واشنطن أثناء تدريب روتينيّ