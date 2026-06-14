غارة من مسيرة تستهدف النبطية الفوقا

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة من مسيرة على كوثرية السياد

الوكالة الوطنية للإعلام: غارة من مسيرة على كوثرية السياد

رئيس البرلمان الإيراني: إذا كنتم لا تملكون الإرادة والقدرة على تنفيذ التزاماتكم فإن الحديث عن مواصلة المسار أمر غير ممكن