وكالة أنباء فارس عن مراسل: إيران بدأت نقل بنودها المطلوبة إلى أميركا عبر فريق قطري في طهران ولم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد

الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال إطلاق نار أو صواريخ باتجاهنا خلال الساعات المقبلة

الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال إطلاق نار أو صواريخ باتجاهنا خلال الساعات المقبلة

وكالة أنباء فارس عن مصدر مقرب من المفاوضات: إيران كانت تنقل رسالة إلى أميركا عبر وسيط قطري قبل الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت