وكالة أنباء الطلبة: القيود المفروضة على الرحلات الجوية في مناطق غرب إيران لا تزال سارية

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال فردي في مخيم البرج الشمالي قرب صور تطور إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى حيرام