الجزيرة: غارات إسرائيلية على دير عامص وحاريص ومحرونة جنوبي لبنان

مستشار للزعيم الإيراني الأعلى عن هجوم إسرائيل على لبنان: حانت ساعة الصفر ويجري تجهيز منصات الإطلاق

مستشار للزعيم الإيراني الأعلى عن هجوم إسرائيل على لبنان: حانت ساعة الصفر ويجري تجهيز منصات الإطلاق

الوكالة الوطنية للإعلام: إشكال فردي في مخيم البرج الشمالي قرب صور تطور إلى إطلاق نار أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى حيرام