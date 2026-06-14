منتخب إيران لكرة القدم يصل إلى لوس انجلوس استعدادا لمباراته الأولى بكأس العالم أمام نيوزيلندا

علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي: إذا لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان فإن مضيقي هرمز وباب المندب "سيضغطان على شرايينكم الاقتصادية إلى حد الاختناق الاستراتيجي"

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