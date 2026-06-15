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الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان في غارة على منزل في بلدة الغسانية
آخر الأخبار
2026-06-15 | 00:07
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الوكالة الوطنية للإعلام: شهيدان في غارة على منزل في بلدة الغسانية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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