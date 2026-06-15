الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة ألقت قنبلة صوتية في أجواء حاريص

رئيس وزراء قطر يرحّب بالاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين أميركا وإيران

رئيس وزراء قطر يرحّب بالاتفاق بشأن مذكرة تفاهم بين أميركا وإيران

وزير خارجية باكستان: نحن على أهبة الاستعداد لدعم كل مسعى يهدف إلى ترسيخ هذا التقدم مع استمرار المفاوضات بشأن المسائل العالقة