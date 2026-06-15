رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب أن ينهي الاتفاق البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية لإيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة

رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو كل الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار

رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو كل الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار

رئيسة المفوضية الأوروبية: لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط مع اشتعال لبنان