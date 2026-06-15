ستارمر يهنئ ترامب على الاتفاق مع إيران ويدعو الأطراف كافة إلى اغتنام هذه الفرصة: سنعمل الآن بشكل وثيق مع شركائنا لضمان تحول هذا الاتفاق إلى سلام دائم ومستدام

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

الخارجية الصينية ترحب بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب: نأمل أن يتم توقيع الوثيقة كما هو مخطط له