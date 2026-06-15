وكالة الأنباء السعودية: المملكة ترحب بالاتفاق بين أميركا وإيران لإنهاء العمليات العسكرية

الوكالة الوطنية للإعلام: الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلة - بوابة الجنوب يشهد حركة سير كثيفة للعائدين الى الجنوب بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار

الوكالة الوطنية للإعلام: الأوتوستراد الساحلي باتجاه الجنوب عند بلدة الرميلة - بوابة الجنوب يشهد حركة سير كثيفة للعائدين الى الجنوب بعد الإعلان عن وقف اطلاق النار

النائب ابراهيم منيمنة للـLBCI: الدولة اللبنانية تحاول الإستمرار بالمفاوضات وهناك أمور عدة اليوم يجب أن تفاوض عليها ونريدها أن تكون صاحبة القرار