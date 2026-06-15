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27
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
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رويترز: الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 3% إلى 4343.77 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
2026-06-15 | 05:11
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رويترز: الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 3% إلى 4343.77 دولارا للأونصة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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