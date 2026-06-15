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ماكرون: مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح هرمز

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2026-06-15 | 07:22
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ماكرون: مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح هرمز
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ماكرون: مجموعة السبع ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح هرمز

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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