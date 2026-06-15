اصابة شخص جراء اطلاق الرصاص والقذائف داخل مخيم عين الحلوة

قماطي لرويترز: أرفض ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بقضايا لبنان الداخلية خاصة مسألة أسلحة الحزب وحق الجماعة في الدفاع عن النفس سيظل قائما ما دام الاحتلال والعدوان مستمرين

قماطي لرويترز: أرفض ربط الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بقضايا لبنان الداخلية خاصة مسألة أسلحة الحزب وحق الجماعة في الدفاع عن النفس سيظل قائما ما دام الاحتلال والعدوان مستمرين

مديرة صندوق النقد الدولي جورجيفا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وتحذر من أن تصاعد الصراع سيشكل خطرا واضحا على النمو العالمي