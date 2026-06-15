قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني: فصائل المقاومة تدخلت دعما لإيران دون أن يطلب منها أحد ذلك

وكالة فارس عن مصادر: سفينة محملة بالأعلاف تتجه نحو إيران بعد عبورها منطقة الحصار البحري الأميركي

وكالة فارس عن مصادر: سفينة محملة بالأعلاف تتجه نحو إيران بعد عبورها منطقة الحصار البحري الأميركي

"رويترز" عن مصدر عسكري أميركي: تحطم قاذفة القنابل "بي 52 ستراتوفورتريس" بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "إدواردز" اليوم