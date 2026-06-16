معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية: بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي

ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا

ترامب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي أبدا

فانس لفوكس نيوز: قد يقرر ترمب الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة