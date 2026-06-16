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وزير الخارجية الإيراني: الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أميركا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله
آخر الأخبار
2026-06-16 | 03:25
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وزير الخارجية الإيراني: الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أميركا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله
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