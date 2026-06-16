وكالة تسنيم نقلا عن مسؤول إيراني: كبير المفاوضين قاليباف سيحضر مراسم توقيع الاتفاق الموقت لإنهاء الحرب مع أميركا في سويسرا

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تقرير نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني: القضايا النووية التي ستُناقَش في المرحلة المقبلة من المحادثات تشمل تخصيب اليورانيوم والمخزون النووي واحتياجات إيران النووية