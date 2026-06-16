ترامب: هناك فرص جيدة للتعامل مع إيران ولو لم نلغ خطة العمل الشاملة التي أبرمها أوباما مع إيران لربما امتلكت سلاحا نوويا

ترامب: من دوني لن تكون هناك إسرائيل

ترامب: من دوني لن تكون هناك إسرائيل

ترامب: ما دفعني للتوقيع على مذكرة التفاهم هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا وإذا سعت إيران لامتلاك سلاح نووي فإن الجحيم سيفتح عليها