الخارجية القطرية: نأمل أن تساعد مذكرة التفاهم في فتح مضيق هرمز حتى تتمكن الدوحة من مواصلة توريد الغاز الطبيعي المسال

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: مخيم عين الحلوة يشهد حالة من التوتر بعد إطلاق نار كثيف في الهواء من قبل عناصر حركة "فتح" في حي الزيب ما أدى إلى إعادة إقفال عدد من الطرق داخله بما في ذلك الطريق المؤدية الى الحسبة