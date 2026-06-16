ترامب: سنعرض مذكرة التفاهم مع إيران عبر وسائل الإعلام خلال يومين

ترامب: الاتفاق يدور حول شيء واحد وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

ترامب: الاتفاق يدور حول شيء واحد وهو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا

أ.ف.ب: انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار عقب اتفاق طهران وواشنطن