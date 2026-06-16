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كسروان
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o
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o
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ترامب: سنحيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته
آخر الأخبار
2026-06-16 | 08:46
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ترامب: سنحيل الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته
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