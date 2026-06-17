الوكالة الوطنية للإعلام: المدفعية الإسرائيلية قصفت وبشكل عنيف ومركّز ليلا وحتى الصباح حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا وسقطت قذائف عدة في محيط مستشفى نبيه بري الحكومي وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية

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التحكم المروري: تصادم بين مركبة ودراجة نارية على طريق الحدت مقابل مستشفى سان جورج والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة