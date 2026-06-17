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بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق نهائي

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2026-06-17 | 01:43
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بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق نهائي
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بلومبرغ عن نص مذكرة التفاهم: بعد تلقي ضمانات بتنفيذ عدد من بنود الاتفاق تباشر الدولتان مفاوضات الاتفاق نهائي

 
 
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