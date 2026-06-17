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o
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رويترز نقلا عن صحيفة: مستشار لترامب يحث على خطة لتقاسم السلطة في ليبيا
آخر الأخبار
2026-06-17 | 03:33
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رويترز نقلا عن صحيفة: مستشار لترامب يحث على خطة لتقاسم السلطة في ليبيا
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