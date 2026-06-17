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o
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كسروان
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o
متن
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
آخر الأخبار
2026-06-17 | 04:46
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد للافروف ضرورة أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
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