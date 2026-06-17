الخارجية الإيرانية: عراقجي ولافروف أكدا ضرورة دعم مذكرة التفاهم من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن

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قوة إسرائيلية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا توغلت باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل ثم تراجعت لاحقاً إلى ملعب البلدة