وزير العدل للجزيرة: لبنان كدولة لم يكن شريكا في الحرب بل كان هناك طرف يحارب بالوكالة عن إيران

وزير العدل للجزيرة: سلاح حزب الله لا يوقف اعتداءات إسرائيل بل يعطي ذريعة لاندلاع حرب شاملة

وزير العدل للجزيرة: سلاح حزب الله لا يوقف اعتداءات إسرائيل بل يعطي ذريعة لاندلاع حرب شاملة

وزير العدل عادل نصار للجزيرة: من الضروري التأكيد على أن لبنان يفاوض عن نفسه ولا تفاوض عنه جهة أخرى