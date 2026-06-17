مسؤول بالبيت الأبيض: خطة إعادة إعمار إيران ستكون بـ300 مليار دولار وتوضع آلية تنفيذها في الاتفاق النهائي

ترامب: سنترك الجيش الأميركي في الخليج لبعض الوقت

ترامب: سنترك الجيش الأميركي في الخليج لبعض الوقت

وزير العدل للجزيرة: وصلنا إلى وضع ينبغي فيه أن يعود الجميع إلى صوابهم ومن بينهم حزب الله