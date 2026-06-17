وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تنشر نص الاتفاق الموقت بين الولايات المتحدة وإيران

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: البلدان لا يتدخلان في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: البلدان لا يتدخلان في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض

ترامب: إذا كانت الدول الأخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن "غير العادل بعض الشيء" ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية