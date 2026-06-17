وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إيران تؤكد مجددا أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إيران وأميركا تتفقان على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: إيران وأميركا تتفقان على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: يلتزم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما من المفاوضات التي قد يتم تمديدها