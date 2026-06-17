وكالة الأنباء الإيرانية : إيران ستحافظ على الوضع الراهن في برنامجها النووي ولن تفرض أميركا أي عقوبات جديدة على إيران أو تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي

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